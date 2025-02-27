Bakan Fidan: Türkiye'siz güvenlik mimarisi olmaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Ankara’da bir araya geldi.



Hasani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu ifadeleri kullandı:



"Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gündemimizdeydi. Savaşın müzakereler yoluyla kalıcı ve adil bir biçimde sonlandırılması için hareket ediyoruz. Gazze'de de ateşkesin kalıcı hale gelmesi son derece önemlidir. Türkiye olarak dosya hazırladık ve Uluslararası Adalet Divanı'na sunuyoruz. Dosyamızda İsrail'in işlediği suçların takipçisi Filistin'in destekçisi olduğumuzu bildirdik."

"YOĞUN BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ VAR"

Görüşmelerin yoğun bir tempoyla devam ettiğini vurgulayan Fidan, "Sayın Zelenski ve Lavrov'un buraya gelmesi ve diğer temaslarımız yoğun bir görüş alışveriş trafiği oluşturdu. ABD'deki yeni yönetimin Ukrayna savaşına ilişkin görüş ve politikaları bir önceki yönetimin taban tabana zıttı." ifadelerine yer verdi.

"UKRAYNALILARIN GÜVENLİK GARANTİSİ TALEBİ VAR"

Son zamanlarda konuşulan ABD-Ukrayna görüşmelerine de değinen Fidan, "Şu anda Ukrayna'da yaptıkları masrafların geri ödenmesi konusunda bir anlaşma zemini oluştrumaya çalıştıklarını anlıyoruz. Zelenski'nin cuma günü yapacağı Washington ziyaretinde böyle bir anlaşmanın hayata geçeceğini düşünüyoruz. Ukrayna'nın Amerikalılardan güvenlik garantisi adı altında talep ettikleri bir takım somut askeri destek ve garanti talepleri var." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYESİZ GÜVENLİK MİMARİSİ OLMAZ"

Bakan Fidan konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın talepleri arasında güvenlik garantileri görüşülüyor ancak ABD'liler nasıl bir tavır alıcak bunu göreceğiz. Avrupalı liderlerin de kendi aralarında Avrupa olmadan NATO'nun nasıl oluşacağı bir güvenlik mimarisinin görüşüldüğünü görüyoruz. Türkiye olmadan güvenlik mimarisinin oluşmayacağı, altı çizilmesi gereken de bir husus. Ayrıca ABD olmadan bir güvenlik mimarisi tartışmaları sürüyor. Bütün bunları gelecek günlerde göreceğiz."