Bakan Fidan: İstihbarat kaynaklarımız terörist elebaşı Gülen'in ölümünü doğruladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor.
Ankara’daki yoğun diplomasi trafiği sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüşme gerçekleştirdi.
İki ülke ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve birçok başlık, Ankara'daki görüşmede ele alındı.
Bu, Sibiha'nın göreve geldikten sonra Türkiye’ye ilk resmi ziyareti oldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşuyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, görüşme sırasında Bakan Fidan'a Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin uzun zamandır tartışılan Zafer Planı'nı sunduğunu aktardı.
İSTİHBARAT KAYNAKLARIMIZ GÜLEN'İN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI
FETÖ örgütü ele başı Fethullah Gülen'in ölümünü doğruladı.
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