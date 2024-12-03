Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan görüşme sırasında 'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

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