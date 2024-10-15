Bakan Fidan yanıtladı: Lübnan'dan tahliyeler devam edecek mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, AK Parti Genel Merkez binasında “Filistin’in Geleceği” başlıklı bir konferans düzenledi.

Fidan, konferans sırasında Gazze’de yaşanan trajedinin tarihi bir arka plana sahip olduğunu vurguladı.

Fidan, “Bugün Gazze’de karşı karşıya kalınan trajedi yeni bir trajedi değil. 70 yıldır gözümüzün önünde gerçekleşen bir trajedidir. Uluslararası, Arap ve İslam camiası maalesef güçsüz kalmış ve bu trajediyi bitirme konusunda başarısız olmuştur. Son 70 yıldır bölgede yaşayan insanlar ızdırap çekmekte ve hepimiz Filistin konusu nedeniyle bir utanç duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de ateşkesin sağlanmaması halinde ateşkesin başka ülkelere yayılabileceği uyarısında bulunduklarını hatırlatan Dışişleri Bakanı Fidan, "Lübnan’daki gelişmeler öngörülerimizi haklı çıkardı. Gerilimin düşürülmesinin yegane yolu Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Uluslararası toplum olarak silahların bir an önce susması, Gazze'nin yeniden inşası ve adil ve kalıcı bir barışın tesisi için çalışmalıyız." dedi.

"İSRAİL, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"



İsrail'in iki devletli çözümü ve dolayısıyla Filistin devletini engellemeyi amaçladığının açık olduğunu belirten Bakan Fidan, "Bizler Filistinli kardeşlerimizin topraklarının çalınması karşısında sessiz kalamayız. Filistin devletini zihinlerinden bile silmek isteyenler karşısında sessiz kalamayız. İsrail'in Filistinlilerin geleceği konusunda bir söz hakkı yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır." dedi.

Filistinlilerin kendi ana vatanlarında kendi devletlerinin çatısı altında yaşama hakkına sahip olduklarını vurgulayan Fidan, "Bu devlet tüm yetki ve imkanlarıyla gerçek bir devlet olacaktır. Biz Ürdün'le beraber iki devletli çözüm için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'DAN TAHLİYELER

Savaşın Gazze'den Lübnan'a kaydığı ilk andan itibaren vatandaşların tahliyesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Fidan, "Saldırılar başlayınca daha önce hazırladığımız ihtimalat planları ve senaryolara uygun olarak burada dışişleri koordinasyon ve destek merkezi, konsolosluk çağrı merkezi ve Beyrut'taki büyük elçiliğimiz eş zamanlı olarak çalışmaya başladılar." diye konuştu.

Burada bir iş bölümü yapıldığını belirten Fidan, "Beyrut'taki misyonumuz ve konsolosluk çağrı merkezimiz Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızdan tahliye olmak isteyenleri teker teker tespit ederken diğer taraftan da ortaya çıkacak sayının hangi şekilde tahliye edileceğine ilişkin çalışmaları da ilgili kurumlarımızla yaptık." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI TAHLİYE ETTİK"

Bine yakın vatandaşın Lübnan'dan iki askeri gemiyle tahliye edildiğini belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin bunu yapan tek ülke olduğunu kaydetti.

Şu ana kadar başvuruda bulunmuş bütün vatandaşların tahliye edildiğini vurgulayan Fidan, "Gerekmesi durumunda tekrar neler yapılabilir. Buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca şu anda Beyrut hava limanı açık fakat savaş durumundan dolayı birçok havayolu oraya uçmuyor. Dolayısıyla charter planlaması yapılması gerekiyor. Bunun hazırlıkları bakanlığımız tarafından yapıldı. Uçakla gelmek isteyen olursa onları da alacak bir sistem üzerinde de çalıştık." diye konuştu.