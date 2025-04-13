Bakan Fidan yanıtladı: Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda kapanış konuşmasını yaptı.

Fidan konuşmasında, "Dünya çok eksenli dönüşümlerden geçerken küresel diplomasi de yeni bir akla, yeni bir dile ve cesur adımlara ihtiyaç duymakta.

Tüm bu oturumlar bize gösterdi ki ayrışmanın karşısında duracak yegane güç anlamlı diplomatik diyalogdur. Türkiye olarak küresel düzeyde yaşanan kutuplaşma karşısında bölgesel sahiplenmeyi ve iş birliğini temel alan bir diplomasi anlayışını savunmaya devam ediyoruz.

Bu çerçevede Filistin'de akan kanı durdurmak için gayretlerimize son hızla devam edeceğiz. İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında Filisitnlilerin sesi olmaya kararlıyız.

Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın yeniden tesisine yönelik tüm yapıcı çabaların içinde yer almaya devam edeceğiz. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde aktif rol oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRUMP TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK Mİ?

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın planlanan ziyareti hakkında da konuştu.

Fidan, "Kesinleşen bir husus yok. Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme ABD'de mi olacak Türkiye'de mi olacak bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ GÖRÜŞMELER



Suriye'nin istikrarına da değinen Bakan Fidan, "Suriye'de tarafların hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için yürüyen görüşmeler var. Yeri geldikçe paylaşıyoruz. Amacımız bölgedeki hava araçlarının bir kazaya meydan vermemesi." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SURİYE'Yİ ZİYARET EDECEK Mİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın genel olarak böyle bir niyeti var. Biz şartlar üzerinde çalışıyoruz. Şartlar sağlandığında kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar." diye konuştu.

"TÜRKİYE HER İKİ TARAFLA GÖRÜŞÜYOR"

Ukrayna-Rusya savaşı ve barış süreci üzerine ise, "Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü verme konusunda çok ciddi bir iradeye sahip. Bu konuda çalışmalaırmızı sürdürüyoruz. Hem Dışişleri Bakanlığı hem de ilgili kurumlarımızla beraber savaşı nasıl durdururuz, taraflarla müzakereleri daha kolay hale nasıl getiririz...Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir problemi.

Ancak Türkiye'nin bazı ender özellikleri var. Her iki tarafla yürütebildiği ilişki ve ilişkinin niteliğindne dolayı. Bunları barışa katkı sağlamak için kullanmak istiyoruz.

Kapsamlı barış görüşmelerine ilişkin somut ev sahipliği yapmaktan, zaman zaman önemli girdi yapmaya kadar çok fazla faaliyetin içerisinde yer alıyoruz. Taraflar Türkiye'de bir araya gelmek isterlerse kapımız açık, yeter ki barış olsun." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI SOYKIRIMA HER ÜLKENİN İTİRAZI VAR"

İsrail'İn devam eden saldırıları ve Gazze Şeridi'nde süren soykırıma ilişkin soru üzerine konuşan Bakan Fidan, "Herkesin İsrail'in yaptığı soykırıma değişen derecelerde bir itirazı var. Kimisi açıktan kimisi kapalı kapılar ardından söyleyebiliyor.

Dünyanın neredeyse tamamına yakınının hemfikir olduğu bir konu ama durdurulamıyor. Başından beri Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi dünyanın yeni bir adil düzene ihtiyacı var eleştirisi burada kendini gösteriyor.

İsrail üzerinde savaş dışında bir etki alanı kullanarak güç kullanacak tek ülke ABD'dir. Özellikle Biden döneminde başlayan politikalarla mevcut soykırımın devam etmesi Amerikan desteğiyle mümkün olmuştur.

Sayın Trump iktidara gelirken yaptığı girişimle bir ateşkes sağlanmasına vesile olmuştur. Beklentimiz kalıcı ateşkese yönelik adımların atılması. Amerika'daki yeni yönetimin daha fazla bilgilendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.