Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile Münih'te bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da devam eden Münih Güvenlik Konferansı'nda Yunan mevkidaşı Georgios Gerapetritis ile bugün bir araya geldi.

İkili ve bölgesel ilişkileri ele alan iki bakan, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde imzalanan anlaşmaların takibi, yakınlaşan siyasi diyalog, pozitif gündemi görüştü.

Bakanlar ayrıca "Güven Artırıcı Önlemler" toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı Gerapetritis'in Ankara ziyaretinin hazırlıklarını masaya yatırdı.