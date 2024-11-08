Bakan Fidan, Yunanistan'da: "İlişkilerimiz olumlu ilerliyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüştü.

Başkent Atina'da bir araya gelen iki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, konuşmasına mevkidaşına teşekkür ederek başladı.

"İLİŞKİLERİMİZ OLUMLU YÖNDE İLERLİYOR"

Bakan Fidan, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlemekte. Çok boyutlu ilişkilerimiz giderek güçleniyor. Ticaret, ekonomi, ulaştırma, turizm ve kültür gibi alanlarda hep beraber önemli adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Yeni iş birliği alanlarında çalışmaların devam ettiğini aktaran Fidan, "İçinde bulunduğumuz bölge çok sayıda sorun barındırmakta. Bu zor coğrafyada Türkiye ve Yunanistan'ın karşılıklı güven içerisinde hareket edebilmesi gerekiyor. Kazan-kazan yaklaşımıyla halklarımızın refahına ve huzuruna katkı sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"EBEDİ KOMŞULUK EBEDİ DOSTLUĞA DÖNÜŞMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bu yönde siyasi irade ortaya koyduğunu belirten Bakan Fidan, "Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirmeli ve ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirmeliyiz. Ebedi komşuluğumuzu ebedi dostluğa dönüştürmeliyiz. Bu hedefe samimi ve yapıcı bir anlayışla ulaşabileceğimizden hiç kuşkum yok." diye konuştu.

"YENİ YOL HARİTAMIZI GÖZDEN GEÇİRDİK"

İkili ilişkilerin değerlendirildiğini vurgulayan Bakan Fidan önümüzdeki aylara ilişkin yol haritasının gözden geçirildiğini aktardı.

Bakan Fidan, 2025 yılının ilk aylarında Ankara'da liderlerin katılımıyla 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlıklarının ele alındığını ve imzalanabilecek anlaşmaların hazırlandığını belirtti.

Liderlerin ortaya koyduğu 10 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için ortak çabaların sürdüğnü aktaran Fidan, "2023 yılında 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin bu yıl sonunda 6 milyar doları geçmesini öngörmekteyiz." diye konuştu.

"EGE'DE GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ OLDUĞU BİR GERÇEK"

Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki hususları da uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde kapsamlı şekilde ele aldıklarını vurgulayan Fidan, "Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Gerçekçi davranmamız ve sorunlarımıza doğru teşhisler koymamız gerekiyor. Üzerinde çalışmamız ve çözüm aramamız gereken Ege'de birbiriyle bağlantılı çok sorun var. Bunları sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge meselesine indirgeyemeyiz. Gerginlik ve kriz yaratma potansiyeli olan tüm sorunları karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde ele almalıyız." dedi.

Kıbrıs konusunda Türkiye'nin tutumunun belli olduğunu aktaran Fidan, "Kıbrıs meselesini adadaki gerçekler temelinde ele almaya devam edeceğiz. Federasyon modelinin adada artık geçerli olmadığı zaman içerisinde ispatlanmıştır. Adada hem Türklerin hem de Rumların güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını mümkün kılacak yeni bir ruha ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ



Fidan, "Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasını da önemsiyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda her türlü desteği vereceğimizi söyledi. Değerli meslektaşımla aynı zamanda FETÖ, PKK başta olmak üzere komşumuzdan daha çok işbirliği beklediğimizi söyledik" ifadelerini kullanırken terörle mücadele konusundaki işbirliğine de değindi:



"Her alanda olduğu gibi düzensiz göçle mücadelede de işbirliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeleri de tartışma imkanımız oldu. Ortadoğu, Ukrayna ve Balkanlar başta olmak üzere gelişmeleri karşılıklı değerlendirdik."

Fidan, "Bölgemizde savaş, göz yaşı, dram görmek istemiyoruz. Orta Doğu'da sükünetin bir an evvel sağlanmasını istiyoruz. Uluslararası toplumun İsrail'e yönelik baskıyı artırarak devam ettirmesi gerekiyor" dedi.

"İLETİŞİM KANALLARIYLA ÇELİŞKİLERİN BÜYÜMESİ ÖNLENDİ"

Açılış konuşmasını yapan Bakan Gerapetritis ise, "doğrudan, direkt ve samimi iletişim kanalı" aracılığıyla iki ülke arasındaki sorunların artmasına ve çelişkilerin zor hale gelmesine engel olunduğunu aktardı.

Gerapetritis, "Biz iki ülke olarak bir normalleşme süreci yaşamaktayız. Öyle bir süreç ki karmaşık bir uluslararası ve bölgesel ortamda aramızda iki iyi dost, komşu ülke olarak geliştirdiğimiz temaslar sayesinde çok iyi sonuçlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

10 Yunan adasında kapıda vize uygulamalarının önyargıların önüne geçilmesi anlamında önemli katkılar yarattığını vurgulayan Yunan Bakan, ikili ilişkiler konusunda çeşitli konulara değinildiğini aktardı.

Üst pozisyonlarda ortak adaylıkların konuşulduğnu kaydeden Yunan Bakan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin tekrar sıcak bir şekilde başlamış olması Yunaistan için memnuniyet kaynağı." ifadelerini kullandı.

KIBRIS VE EGE DENİZİ MESELELERİ

Azınlıklar meselesine de değinildiğini aktaran Gerapetritis, "Azınlıklar iki ülke arasında bir dostluk köprüsü teşkil etmeli. Kıbrıs meselesine de değinme fırsatımız oldu. Biz Yunanistan olarak, sürdürülebilir, adil ve işler bir çözüme götürecek yapıcı bir diyalog tarafında çok tutarlı bir tutum benimsiyoruz. Çelişki dolu bir dünyada birleşmiş bir Avrupa Kıbrıs'ı vatandaları için bir refah teşkil edeceği gibi ekonomik bir sembol halinde de önemöli rol alacaktır." ifadelerini kullandı.

Ege'de ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge için başlayacak kapsamlı görüşmelerin ön şartları da görüşmelerde konuşuldu.

Yunan Bakan, "Biz Yunanistan olarak tutumumuz ile Türkiye'nin tutumu arasında büyük bir mesafe olduğunun farkındayız. Fakat bu mesafeyi tartışmak, azaltmak ve küşçültmek konusunda kararlıyız. Her halükarda inşa ettiğimiz bu pozitif ortamı muhafaza etme ve geliştirme irademizi dile getirme fırsatımız oldu." diye konuştu.

"İRAN-İSRAİL GERİLİMİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Uluslararası çatışmalara da değinen Yunan Bakan Gerapetritis, Rusya'ın Ukrayna saldırsını ve Ortadoğu çatışmalarını ele alabildiklerini aktardı.

Yunan Bakan, "Biz özellikle İran İsrail ilişkilerinin boyutundan büyük endişe duyduğumuzu dile getirdik. Bu endişeyi iki taraf da paylaşmaktadır. Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının ikinci bir insani krize yol açacağı yönbünde derin endişelerimiz vardır." diye konuştu.