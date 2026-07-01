Bakan Fidan'dan barış mesajı. "Ukrayna'da savaş bitmeli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye -Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı Ankara'da düzenlendi.

İki bakan toplantının ardından basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan konuşmasında Ukrayna Savaşı, İran-ABD mutabakatı ve bölgesel konulara değindi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“UKRAYNA'DA SAVAŞ BİTMELİ”

"Ukrayna konusu ve devam eden savaşın etkileri ve daha da tehlikeli bir şekilde yayılma riskini masaya yatırdık. Amacımız ve isteğimiz odur ki bir an önce savaşın durması ve kapsamlı bir barış görüşmelerinin başlaması gerekiyor.

İran konusunda ABD ile varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. İran politikaları Türk devletlerini de yakından ilgilendirmekte. O konuda da gerekli görüş alışverişini yaptık.

Türkiye'nin bulunduğu hinterlandı doğrudan ilgilendiren başta Filistin meselesi olmak üzere; Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye konularının teker teker üzerinden geçtik. Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşı, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika. Bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz konusunu ele aldık.

Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun bugünkü toplantısında aldığımız bazı kararlar var. Bunları sistemli olarak not ettik."