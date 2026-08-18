Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
18.08.2026 14:47
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı.
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.