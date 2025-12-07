Bakan Fidan'dan Doha'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında diplomatik temaslarda bulundu.

Fidan ilk olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Daha sonra Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Fidan son olarak, forum kapsamında Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının yer aldığı Doha Forum 2025, "Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla Katar'ın başkenti Doha'da düzenleniyor.

FİDAN'DAN SURİYE DEĞERLENDİRMESİ

Fidan, dün Doha'da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye'de son durumu değerlendirmiş, SDG'nin anlaşmaya uymak yerine "etrafında dolaştığını" söylemişti.

Ankara’nın Suriye hükümetine azınlıkları baskı altına alması için “açık çek” vermediğini belirten Fidan, Suriye’de herkesin güvende ve özgür hissetmesi gerektiğini ifade etti. Dışişleri bakanı ayrıca, İsrail’in Suriye’deki “istikrarsızlaştırma politikalarının”, ülkede yeniden birlik sağlama çabalarının önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.