Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: "Henüz yolun çok başındayız"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Türkiye’yi ziyaret etti.

Alman Bakan ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Wadephul ortak basının toplantısı düzenledi.



Bakan Fidan, basın toplantısındaki konuşmasına Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurarak başladı. Bakan Fidan, ziyaretin gerçekleşmesi için hazırlıkların başladığını kaydetti.



Fidan "AB ilişkileri ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konuları da görüştük. Bunların başında güncel olarak Gazze konusu gelmektedir. Taraf olarak, Gazze’deki ateşkesin devamının ve insani yardımların kesintisiz olarak sürmesinin, sorunun ve savaşın kalıcı olarak durmasını sağlamak için önem taşıdığını teyit ettik. Gazze’de oluşturulan barış ikliminin ve ateşkesin bozulmaması gerektiğini, bu konuda atılması gereken adımlar ve uluslararası iş birliğinin önemini de meslektaşımızla paylaştık" dedi.



Bakan Fidan satır başlarıyla şunları kaydetti:



"HENÜZ YOLUN ÇOK BAŞINDAYIZ"



- (Gazze'de ateşkes) Türkiye sağlanan mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonrasında da fazlasıyla yapmaya hazır. Özellikle bu çerçevede oluşturulan görev gücü, barış kurulu ve uluslararası iş birliği mekanizmalarında Türkiye’nin aktif rol alması konusunda Cumhurbaşkanımız kararlılık göstermektedir.



- İki devletli çözümün hayata geçirilmesi, bölgedeki kalıcı barış için esas bir adımdır. Bu konuda da mutabakatımız var.



- Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir. Gazze’nin yeniden imarı için verilen inşaatlara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir. Henüz yolun çok başındayız.

- Nihai amacımız iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hakim olacağı bir Orta Doğu'dur.

- Bakanlık olarak, bir büyükelçimizi insani yardımlar koordinatörü olarak görevlendirdik. Amacımız, koordinatörümüz vasıtasıyla arazide faaliyet gösteren yardım kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın diplomasi ile diğer devletlerle, bizlerle olan koordinasyonunu sağlamaktır.

"SDG İLE YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

- Suriye hükûmetinin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun ülkenin güvenliğine, halkın beklentilerine ve ekonomik kalkınmasına somut katkılar getirmesini bekliyoruz. Bu çerçevede, Suriye hükûmetinin ülkenin kuzeydoğusunda ve doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlamasına imkân tanınması gerekmektedir.

AB İLE İLİŞKİLER

- Vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılması için karşılıklı niyet beyanını tekrarladık. Bu alandaki ilerlemenin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.

- Bu tek taraflı bir eylem değil. AB’nin de tarafına düşen yükümlülükler var. Yakın geçmişimizden ders çıkararak AB ile ilişkilerimizde zamana uygun yeni bir strateji ve çerçeveyle adım atılmalı.



- Türkiye zamanında AB’ye üye olsaydı belki Avrupa da bugün krizler karşısında daha dayanıklı olacaktı. Karşılıklı stratejik olgunlukla daha net hedefler koyarak gideceğiz.



- Gümrük Birliği'nin güncellemesine yönelik müzakerelere vakit kaybetmeden başlamamız gerekmekte.