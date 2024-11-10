Bakan Fidan'dan İsrail'e silah ambargosu çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Fidan, İsrail'e silah ve mühimmat transferinin durdurulması için aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin de bulunduğu 52 ülkeden destek aldıklarını belirterek, “Hepimiz bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şimdi birliğimizi gösterme zamanıdır” dedi.

"TÜM MÜSLÜMANLARIN MESELESİ"



Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu söyleyen Fidan, aralarında bakanların da bulunduğu İsrail'in aşırı sağcı siyasi figürlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirme niyetlerini açıkça ifade ettiğini bildirdi.

Fidan, bu durumun sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların meselesi olduğunu kaydetti.

BAKAN FİDAN'DAN UNRWA VURGUSU

Bakan Fidan, eksik olanın Filistin davası için kararlılık ya da ahlaki zemin değil, zorlayıcı eylemler olduğunu aktararak, akan kanın durdurulması ve yaklaşmakta olan bölgesel savaşı önlemek için alınabilecek somut tedbirler olduğunu ifade etti.



Hakan Fidan, İsrail ile ticareti durdurmak ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine devam eden soykırım davasına müdahil olmak gibi başka araçlar da olduğunu belirterek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) destek için bir kampanya başlatılması gerektiğini vurguladı.

