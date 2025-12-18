Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan SDG'ye "sabrımız tükeniyor" uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam yönetimine entegrasyon mutabakatının gereklerini yerine getirmeyen SDG'yi uyardı.

Fidan, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin zaman kazanmaya çalıştığına işaret ederek, "Tekrar askeri yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz ancak 'SDG', ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır. 10 Mart Anlaşması'na bağlılıklarını yerine getirmeleri gereken bir noktaya gelmeliler." dedi.

“İHA'LAR BİZE DOĞRU DA UÇUYOR”

TRT World yayınına katılan Fidan'ın gündeminde, hava sahasını ihlal eden ve savaş uçakları tarafından düşürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) da vardı. Savaşın iki tarafı, Rusya ve Ukrayna'yı işaret ederek bu tip sorunların çözülmesi için ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, "Son haftalarda gemilerimiz her iki tarafın da hedefi haline geldi ve ciddi şekilde etkilendik. Artık insansız hava araçları sadece savaşan tarafların bölgelerinde değil, bizim topraklarımıza doğru da uçuyor. Bu sorunlara son vermenin en kısa yolu ateşkes sağlamaktır. Aksi takdirde, bölgesel gerginlik çok tehlikeli ve bu bölgede kalmayabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupalı muhattaplarıyla iletişimde olduklarını belirten Fidan, müzakerelerde ABD arabuluculuğunda katedilen mesafeye de dikkat çekerek, “Bir anlaşmaya varmak üzereler.” dedi.