Bakan Fidan'dan Suriye diplomasisi: Kallas ve Veldkamp ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelere dair telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü.



Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

HOLLANDALI MEVKİDAŞI VELDKAMP İLE GÖRÜŞTÜ

Fidan daha sonra Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda konuştu.



Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı.



Bakan Fidan, ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine dikkati çekti.



Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

