Bakan Fidan'dan Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da bir otelde bu yıl 28'incisi düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne mesaj gönderdi. Fidan, mesajında, Gazze, Ukrayna, Suriye, Sudan ve dünyanın farklı kriz bölgelerinde barışın ne kadar kırılgan olduğunun, güvenlik, istikrar ve ekonomik toparlanma umudu sunulmadıkça barışın uzun soluklu olamayacağının hep birlikte görüldüğünü vurguladı.

"SİBER GÜVENLİK ULUSLARARASI GÜNDEMİN ANA EKSENLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ"



Fidan'ın mesajını Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay zirvenin katılımcılarıyla paylaştı.



Bakan Fidan, mesajında, bu zirvenin 1998'den bu yana farklı coğrafyalardan ekonomi, siyaset, diplomasi ve akademi dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren platform olarak uluslararası saygın konumunu tescil ettiğini ifade ederek kısa süre önce düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenme" temasıyla çok sesli yapısıyla küresel ölçekte geniş yankı uyandırdığını belirtti.



Bakan Fidan, dünyanın, jeopolitik gerginliğin yanı sıra ticaret savaşları, enerji arzı, iklim değişikliği, düzensiz göç, yoksulluk ve gıda güvenliği gibi sınamalarla karşı karşıya olduğuna değinerek siber güvenlik ve çığır açan teknolojilerin de uluslararası gündemin ana eksenlerinden biri haline geldiğini kaydetti.



"KİLİT AKTÖRLER YENİ ARAYIŞLAR İÇİNDE"



Uluslararası sistemin "kilit aktörlerinin" yeni arayışlar içinde olduğuna işaret eden Fidan, ticaret savaşlarının gümrük tarifeleri üzerinden küresel etkiler oluşturduğu ve korumacılık eğiliminin güç kazandığı bir döneme şahitlik edildiğini vurguladı.



Fidan, ticaret ve ekonominin yalnızca piyasa dinamikleriyle değil, jeostratejik tercihlerle de şekillendiğine dikkat çekerek yakın ülkelerden tedarik, dost ülkelerden tedarik ve risk azaltma gibi kavramların küresel ticaretin merkezine yerleştiğini ifade etti.



"BARIŞIN NE KADAR KIRILGAN OLDUĞUNU HEP BİRLİKTE GÖRÜYORUZ"



Barış, güvenlik ve istikrarın kalıcılığının ekonomik kalkınma ve refahın sağlanması ile doğrudan ilintili olduğunun altını çizen Hakan Fidan, "Gazze, Ukrayna, Suriye, Sudan ve dünyanın farklı kriz bölgelerinde barışın ne kadar kırılgan olduğunu, güvenlik, istikrar ve ekonomik toparlanma umudu sunulmadıkça barışın uzun soluklu olamayacağını hep birlikte görmekteyiz" ifadesini kullandı.



Fidan, ekonomik diplomasiyi jeopolitik bölünmeleri aşmak için bir köprü olarak kullanmaları gerektiğini kaydederek Türkiye'nin stratejik konumunu hem ülkenin kalkınması hem bölgesel ve küresel bağlantı sağlanması için etkin şekilde kullanacaklarını belirtti.



İlerleyen dönemde Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin, ihracatın küresel pazara erişimini daha da kolaylaştıracağına dikkati çeken Fidan, Türkiye'yi tedarik zincirlerinde merkez ülke konumuna taşıyacaklarını aktardı.

"BARIŞ SADECE ÇATIŞMALARI DURDURARAK SAĞLANAMAZ"



Fidan, "Türkiye olarak, barışın yalnızca çatışmaları durdurarak değil; adaleti, karşılıklı saygıyı, sürdürülebilir, kalkınmayı ve kapsayıcı işbirliğini temel alan bir düzenle sağlanabileceğini inanıyoruz" ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinin, bu yolda Türkiye'ye ışık tuttuğunu kaydetti.



Bu sayede aynı anda birden çok krizi yönetebildiklerine ve fırsatları değerlendirdiklerine işaret eden Fidan, hedefin daha fazla uluslararası işbirliğini hep birlikte yükseltmek olduğunu aktardı.



Hakan Fidan, Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 1998'den bu yana farklı coğrafyalardan ekonomi, siyaset, diplomasi ve akademi dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren platform olarak uluslararası saygın konumunu tescil ettiğini belirterek zirvenin geleceğe dair yeni fikirlerin tartışılmasına, çok taraflı diyaloğun güçlenmesine ve somut işbirliği imkanlarının geliştirmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.



ALİYEV'İN MESAJI DA OKUNDU



Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajını okudu.



Aliyev mesajında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yakınlığına dikkati çekerek ilişkilerin bu seviyeye gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli katkısı olduğunu kaydetti.



Dünyadaki "artan parçalanma ve gerginlik" döneminde diyaloğun öneminin azalmadığını ifade eden Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin bölgede barışa hizmet ettiğini belirtti.



İlham Aliyev, zirvenin iktisat ve enerji gibi konuların tartışılması için önemli bir platform olması temennisinde bulunarak zirvenin organizatörlerinden Marmara Vakfı Grubunu 40. yılı dolayısıyla tebrik etti.

