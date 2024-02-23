Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği: "BMGK tüm BM sistemini itibarsızlaştırıyor"

G20 Dışişleri Bakanları başta Gazze olmak üzere çözüm bekleyen küresel sorunları tartışmak üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde toplandı. İki gün süren etkinlik sona erdi.



Toplantılar sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde reform yapılması önerisini yineledi.



Fidan, konseyin Gazze dahil yaşanan krizlere yanıt üretemez hale geldiğini, yeni bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.



Fidan, karşılıklı vetolarla işlevsiz hale gelen güvenlik konseyinin durumunun, tüm Birleşmiş Milletler sisteminin itibarını gölgelediğine dikkat çekti.

RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Fidan, Rio temasları kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi.



İki ülke heyetlerinin görüşmesinde Fidan, Ukrayna savaşına diplomatik çözüm umudunu dile getirdi.



Fidan ve Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapması beklenen ziyareti de ele aldı.



Putin'in mart ayında Rusya'da yapılacak başkanlık seçimlerinden önce Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.



Ziyaret gerçekleşirse Rus lider, Ukrayna işgalinin başından beri ilk kez bir NATO ülkesine ayak basmış olacak.

GAZZE MESAİSİ



Gazze mesaisini sürdüren Fidan, Mısırlı mevkidaşının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ile bir araya geldi. İki bakan Gazze’de acil ateşkes ve iki devletli çözüm yollarını ele aldı.