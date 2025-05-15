Bakan Fidan: İstanbul'da yeni bir sayfa açılmasını umuyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın açılışında konuştu.

Bakan Fidan, açılış konuşmasında, önümüzdeki ay Lahey'deki zirveye katılacaklarını belirterek "İttifakımızı ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma söz konusu. Dolayısıyla, devam eden birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacağız burada. Trasatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımı gündemimizde yer alıyor. Bu bağlamda Genel Sekreter'in vizyonunu paylaşıyoruz" dedi.

Bugün İstanbul'da yapılması beklenen Rusya-Ukrayna görüşmelerine de atıfta bulunan Bakan Fidan, "Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışın getirilmesi de tartışmalarımızda önemli bir yer tutacak. Hepinizin bildiği üzere Türkiye, her zaman bu barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunmuştur. 3 yıldır süren ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umuyoruz ki yeni bir sayfa açmamıza vesile olacaktır" diye konuştu.