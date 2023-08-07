Bakan Fidan: Vizyonumuz Türkiye'yi sistem kurucu ülke haline getirmektir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma gerçekleştiriyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız. FETÖ, PKK gibi tüm terör örgütleriyle mücadele edeceğiz.

Mevcut sistem dünyanın büyük bölümü için adalet üretemiyor. Vizyonumuz Türkiye'yi sistem kurucu ülke haline getirmektir. Tahıl girişiminin devamı için çalışacağız.

Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı hasssasiyetle korumaya devam edeceğiz. Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için uğraşacağız. Yunanistan'dan, Ege'de bizimle aynı samimiyeti bekliyoruz.



Türkiye - AB ilişkilerinin canlandırılması önem arzediyor. Dış ilişkilerimizin yapısal bir zemine oturmasını istiyoruz. Bölgesel barışa verilecek katkılar refahı da artıracaktır.