Bakan Yerlikaya: 23 ilde düzenlenen "SİBERAĞ-5" operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen yeni operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-5” operasyonlarında, 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Şüphelilerden 20'si tutuklanırken 24’ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı.
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