Bakan Le Maire, Boyun Eğmeyen Fransa için "asla" çağrı yapmayacak

Aşırı sağın birinci çıktığı seçimlerin ardından açıklama yapan  Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, merkezci bir adayın yarıştan çekildiği yerlerde, seçmenlere diğer sol partilerin adaylarını seçme çağrısı yaptı. Radikal solcu Boyun Eğmeyen Fransa için ise "asla" oy verme çağrısında bulunmayacağını söyledi.

Bakan Le Maire, Boyun Eğmeyen Fransa için "asla" çağrı yapmayacak

Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ilk tur seçimlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Le Maire, Ulusal Birlik (RN) partisinden bir adayı durdurmak için tek gerçekçi seçenek buysa, seçmenleri Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden "aşırı solcu" bir adayı seçmeye çağırmaktan vazgeçti.

Aşırı sağcı RN, Fransa'daki parlamento seçimlerinin ilk turunu kazanarak tarihi bir başarı elde etti ancak Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğa ulaşıp ulaşamayacağı, önümüzdeki hafta yapılacak ikinci tur oylama öncesinde günlerce sürecek ittifak arayışlarına bağlı olacak.

Sol ve Macron'un merkezci bloğunun liderleri, başka bir adayın aşırı sağı yenmek için daha iyi bir konumda olduğu bölgelerde kendi adaylarını geri çekeceklerini söyledi.

Bakan Le Maire, France Interradio'ya verdiği demeçte "LFI ulus için bir tehlikedir" dedi.

Merkezci bir adayın yarıştan çekildiği yerlerde, seçmenleri diğer sol partilerin adaylarını seçmeye teşvik ederken, LFI'ye oy verme çağrısında "asla" bulunmayacağını sözlerine ekledi.

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