Bakıcı dehşeti: Noel Baba kostümü giyip çocukları kemerle dövdü

ABD New York’ta bir çocuk bakıcısının üç küçük çocuğu defalarca kemerle dövdüğü ve korkutmak için Noel Baba kostümü giydiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Aile, olayın ardından hem polise hem de sosyal hizmetlere şikâyette bulunmalarına rağmen bakıcının hala tutuklanmamasına tepkili.

24 yaşındaki La’keysha Jackson, bir yıl önce Bronx’ta yaşayan bekar anne Geraldine Jaramillo için çalışmaya başladı. Jackson, New York Şehri Çocuk Hizmetleri Dairesi (ACS) tarafından finanse edilen ve zor durumdaki ailelere evde bakım hizmeti sağlayan bir taşeron aracılığıyla görevlendirilmişti.



KEMERLE DEFALARCA VURDU

Jaramillo’nun annesi, geçen ay evdeki güvenlik kamerasını kontrol ederken bakıcının çocuklara fiziksel şiddet uyguladığını fark etti. Görüntülerde, Jackson’ın 2, 4 ve 6 yaşındaki üç erkek çocuğu kemerle dövdüğü ve korkutmak için Noel Baba kıyafeti ile Cadılar Bayramı maskesi taktığı görüldü.

6 Mayıs tarihli görüntülerde, Jackson’ın çocuklara kemerle defalarca vurduğu, kollarını tutarak hareket etmelerini engellediği görülüyor. Sebep olarak ise çocukların odalarını toplamamış olmaları gösteriliyor.



Videoda Jackson’ın, “Bakalım şimdi ne olacak?” dediği, çocuktan gelen “Kemer mi?” yanıtı üzerine ise çantasından kalın bir kahverengi kemer çıkardığı duyuluyor.

ÇOCUKLAR BANYOYA BİLE GİDEMİYOR

Olaydan sonra çocukların davranışlarında ciddi değişiklikler olduğunu belirten anne Jaramillo, oğullarının artık soyunmaktan, odalarından çıkmaktan ve hatta banyoya gitmekten korktuklarını söyledi. Jaramillo, “Banyoyu korkutucu buluyorlar, nedenini anlayamıyoruz” dedi.



Çocukların birbirine karşı agresif davranışlar sergilediğini, birbirlerine vurduklarını ve hatta bebek kardeşlerinin üstüne oturarak boğulmasına neden olabilecek davranışlar gösterdiklerini aktaran Jaramillo, “O kadar travmatize olmuşlar ki... Bu davranışları nereden öğrendiklerini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI AMA TUTUKLAMA YOK

Jackson, ACS tarafından görevlendirilen Selfhelp adlı özel bakım firmasında çalışıyordu. Bu firmanın şehirle yaptığı evde bakım sözleşmesinin değeri 1,23 milyon dolar. ACS sözcüsü, Jackson’ın işine son verildiğini ve NYPD (New York Polis Departmanı) ile ortak soruşturma yürüttüklerini belirtti.



Ancak aile, olay sonrası ACS’nin bakıcıyı değil anneyi soruşturduğunu ve o günkü hastane ziyaretine dair belgeleri ibraz etmediği gerekçesiyle annenin hedef alındığını öne sürüyor.



Jackson’ın erkek kardeşi ise konuyla ilgili tepkilere, “Bu bizim kültürümüzde normal” diyerek “Siyahi ailelerde bu tür şeyler hep olur” ifadeleriyle skandalı savunmaya çalıştı.



Jaramillo ise “Gerçekten ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Çocuklarım için adalet istiyorum” diyerek sürecin takipçisi olacağını söyledi.