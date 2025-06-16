Bakıcı şiddeti: Çocukları tırmaladı, tekmeledi

Londra'nın güneybatısındaki Twickenham'da bulunan Riverside Anaokulu’nda çalışan 22 yaşındaki Roksana Lecka, 21 bebeğe yönelik kötü muameleden dolayı 21 ayrı suçtan hüküm giydi. Lecka, 7 suçu kabul ederken, Kingston Kraliyet Mahkemesi jürisi tarafından 14 suçtan daha suçlu bulundu.



Londra Metropolitan Polisi, Lecka’nın evinde gözaltına alınma anına ait görüntüleri yayımladı. Soruşturma kapsamında incelenen anaokulu güvenlik kameraları, Lecka’nın çocukları kollarından, bacaklarından ve karın bölgelerinden kıyafetlerinin altından çimdiklediğini ve tırmaladığını ortaya koydu.



Bir olayda, bir erkek çocuğu yüzünden defalarca tekmelediği ve omzuna bastığı tespit edildi. Ayrıca bebekleri yataklarına baş aşağı bıraktığı ve ağlayan bir çocuğun ağzını kapattığı da kaydedilen görüntüler arasında.

BİRDEN FAZLA ANAOKULUNDA ŞİDDET UYGULADI

Lecka'nın Ekim 2023 ile Haziran 2024 arasında iki farklı anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunduğu belirlendi. Suçlardan biri Hounslow’daki Little Munchkins Anaokulu’nda, diğerleri ise daha sonra kapatılan Riverside Anaokulu’nda işlendi.



Polis, Lecka’nın işe gitmeden önce esrar içtiğini itiraf ettiğini ve bir bebeğin bir metre yakınında elektronik sigara kullandığını da açıkladı.



Lecka’nın cezası 26 Eylül’de Kingston Kraliyet Mahkemesi’nde açıklanacak.