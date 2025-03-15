Bakır madenindeki asit sızıntısı nehre karıştı! Milyonlarca insan tehlikede

Afrika ülkesi Zambiya'daki yetkililer ve çevreciler, Çin'e ait bir madende meydana gelen ve büyük bir nehri kirleten asit sızıntısının uzun vadeli etkilerinden endişe ediyor.



Uzmanlar, nehrin en az 100 kilometre aşağısında kirlilik belirtileri tespit edilmesinin ardından bunun milyonlarca insanı etkileyebileceği konusunda uyardı.



Zambiya Mühendislik Enstitüsü müfettişlerine göre sızıntı 18 Şubat'ta ülkenin kuzeyindeki bir bakır madeninden gelen asidik atıkları tutan atık barajının çökmesiyle meydana geldi.



Mühendislik enstitüsü, çökme sonucu konsantre asit, çözünmüş katı maddeler ve ağır metaller içeren yaklaşık 50 milyon litre atığın Zambiya'nın en önemli su yolu olan Kafue Nehri'ne bağlanan bir akarsuya aktığını bildirdi.



Zambiya'nın Copperbelt eyaletinde çalışan bir çevre aktivisti olan Chilekwa Mumba, “Bu gerçekten feci sonuçları olan bir çevre felaketi” dedi.



ÇİN BAKIR MADENCİLİĞİNDE ÖNCÜ



Çin, akıllı telefonlar ve diğer teknolojilerde önemli bir bileşen olan bakırda dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer alan Güney Afrika ülkesi Zambiya'da bakır madenciliğinde baskın oyuncu konumunda.



Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, uzmanlardan yardım istedi ve sızıntının Zambiya'nın kalbinden 1500 kilometreden fazla uzanan Kafue boyunca insanları ve vahşi yaşamı tehdit eden bir kriz olduğunu söyledi.



Yetkililer hâlâ çevreye verilen zararın boyutlarını araştırıyor.

