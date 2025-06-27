Bakü'de film stüdyosunda patlama

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de film stüdyosunda bilinmeyen bir nedenle patlama oldu, ardından yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamanın "Azerbaycanfilm" stüdyosunun yerleşkesinde meydana geldiği bildirildi.

Bakanlığa bağlı ekiplerin derhal olay yerine sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise patlamanın, stüdyonun piroteknik malzemelerin bulunduğu deposunda meydana geldiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.