Bakü’de silahlı çatışma: 3’ü polis 4 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan'da polis, kaçak bir kişinin evine baskın düzenlendi. Polis ve kaçak arasında çıkan çatışmada 3 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Bakü’de silahlı çatışma: 3’ü polis 4 kişi hayatını kaybetti

’ın başkenti Bakü’de daha önce defalarca hüküm giymiş ve aranan Rövşen Allahverdiyev adlı şahıs dehşet saçtı.

Bakü’nün Hazar ilçesi Şüvelan kasabasında yaşanan olayda 37 yaşındaki kaçak şahsın evinde olduğuna dair gelen ihbarın ardından harekete geçen polis, şahsın evine baskın düzenledi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Allahverdiyev’in baskın sırasında polise direndiği ve polis memurlarına engel olmak için aile bireylerini canlı kalkan olarak kullandığı kaydedildi.

Şahsın polise ateş açtığı kaydedilen açıklamada, polis ile Allahverdiyev arasında çıkan çatışma sonucu 3 polis memurunun ve 1 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Allahverdiyev ise polis memurları tarafından etkisiz hale getirildiği ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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