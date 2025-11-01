Uzun yaşamın anahtarı balinada:  İnsan ömrünü uzatmanın sırrı çözüldü

New York’taki Rochester Üniversitesi bilim insanları, kutup balinalarında (Bowhead whale) insan yaşamını uzatmaya yönelik umut verici bir protein keşfetti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları “CIRBP” adı verilen proteinin balinaların DNA’sını onarma gücünü artırdığını ve bu sayede kanser gibi hastalıklara karşı dayanıklılık sağladığını belirledi.

Araştırmayı yürüten Prof. Vera Gorbunova, “CIRBP proteini, DNA’nın hasarlı bölgelerini olağanüstü bir doğrulukla onarıyor. Bu mekanizma, balinaların neden 250 yıla kadar yaşayabildiğini açıklıyor.” dedi.

İNSAN HÜCRELERİNE EKLENEBİLİR

Laboratuvar ortamında, balinalardaki CIRBP proteini insan hücrelerine eklendiğinde DNA onarımının daha etkili gerçekleştiği gözlendi. Aynı şekilde meyve sineklerinin yaşam süresinin de uzadığı tespit edildi.

Uzmanlara göre bu bulgular, gelecekte insanlarda yaşlanmayı yavaşlatan tedavilere kapı aralayabilir.

"UZUN YAŞAMIN YILDIZI"

Wellcome Sanger Enstitüsü’nden evrimsel genetikçi Dr. Alex Cagan, “Bu balina adeta uzun yaşamın süper yıldızı. Bulgular çok ilgi çekici, başka laboratuvarlarda da doğrulanması gerekir ama oldukça ikna edici.” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları ayrıca balinaların uzun ömürlerinin kutup koşullarıyla da bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Sıcaklık yalnızca birkaç derece düştüğünde bile CIRBP seviyelerinin yükseldiği tespit edildi.

Araştırma ekibi şimdi, bu proteinin veya onu harekete geçiren ilaçların küçük memelilerde güvenli biçimde DNA onarımını iyileştirip iyileştirmeyeceğini test etmeye hazırlanıyor.