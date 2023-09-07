Balistik füze denemesi yapan ABD hipersonik füze testini iptal etti

Bloomberg'in haberine göre, ABD ordusunun 30 Eylül'e kadar söz konusu silahı "muharebe kabiliyetine sahip" ilan edip edemeyeceğine dair soru işaretleri bulunurken, onay verilmesi halinde bu, Pentagon'un ilk hipersonik silahı olacak.



Hipersonik süzülme gövdesi, taşıma, destek ve atış kontrol ekipmanı ile donatılmış yerden fırlatılan füzeden oluşan uzun menzilli hipersonik silahın, yaklaşık 2 bin 776 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.



ABD Kongre Araştırma Servisi'nin (CRS), ordunun sahip olduğu uzun menzilli hipersonik silah hakkında, 31 Mart'ta yayımladığı raporunda, 2021'den bu yana pek çok kez testlerin geciktiği ve yapılamadığı kaydedilmişti.



BALİSTİK FÜZE DENENDİ



ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, bugün kıtalararası balistik füze denemesi yapıldığına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, silahsız Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığı belirtilerek, “Bu fırlatma, ABD’nin nükleer caydırıcılığının emniyetli, güvenilir ve etkili olduğunu göstermek amacıyla yapılan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçasıdır” ifadeleri kullanıldı.



Daha önceki dönemlerde 300’den fazla fırlatma denemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada bu denemenin dünyanın şu an içinde bulunduğu durumla bir ilgisinin olmadığı kaydedildi.



ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde yapılan fırlatma denemesinin yıllardır planlandığı ve Rusya hükümetinin planlar hakkında bilgilendirildiği belirtildi.