Bali'ye gidecek turistlere kıyafet yasağı: Uymayanlara ceza verilecek

Endonezya'nın Bali eyaleti hükümeti yabancı turistler için yeni davranış kuralları içeren bir genelge yayınladı.

Antara haber ajansının aktardığına göre bu genelge Bali Valisi Wayan Koster tarafından duyuruldu.



Koster, “Yönetmelikleri ihlal eden yabancı turistler, Endonezya yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak yaptırım veya yasal işlem şeklinde katı önlemlere tabi tutulacaktır” dedi.



Ajans, yeni kuralların yabancı turistlerin özellikle kutsal ve dini yerleri ziyaret ederken mütevazı kıyafetler giymelerini gerektirdiğini aktardı.



Ayrıca adaya giden ziyaretçilerin çöp atmaları, kaynakları kirletmeleri ve tek kullanımlık plastik kullanmaları da yasaklandı. Yabancı turistler Bali'deyken 150 bin Endonezya rupiahı (yaklaşık 362 TL) ücret ödemek zorunda.



2023 baharında Bali valisi de benzer bir genelge yayınlamıştı. Aradan 1,5 yıl geçtikten sonra Koster bir dönem daha seçildi ve belgenin son haline getirilerek yeniden yayınlanmasına karar verildi.

