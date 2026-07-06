Balogun kararında Trump etkisi iddiası

FIFA Disiplin Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir.

Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir" ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki oyuncunun, ABD'nin Belçika karşısına çıkacağı son 16 turu müsabakasında sahada yer alabileceği belirtildi.

ABD ile Belçika'yı karşı karşıya getirecek olan son 16 turu maçı, 7 Temmuz Salı günü TSİ 03:00'te başlayacak.