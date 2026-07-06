Balogun kararında Trump etkisi iddiası
06.07.2026 10:29
ABD Başkanı Donald Trump'ın, FIFA Başkanı İnfantino'yu aradığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşerek Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesini talep ettiği iddia edildi.
2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek'i 2-0'lık skorla mağlup etti.
Zorlu karşılaşmada ABD forması giyen Folarin Balogun, kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
ABD'li futbolcunun gördüğü kırmızı kart cezasının ertelenmesine karar verildiği duyuruldu. İddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yıldız futbolcunun kırmızı kart kararının iptali için FIFA Başkanı Infantino'yu aradığı iddia edildi.
DONALD TRUMP'TAN FIFA'YA TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden konuyla alakalıbir paylaşımda bulundu.
Trump, yaptığı paylaşımda söz konusu cezanın ertelenmesi dolayısıyla FIFA yönetimine teşekkürlerini iletti.
Donald Trump'ın mesajında şu ifade yer aldı:
"Bu büyük adaletsizliği düzelttiği için FIFA’ya teşekkür ederiz.”
ABD'li oyuncu, Belçika karşısında sahaya çıkabilecek
FIFA Disiplin Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir.
Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir" ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki oyuncunun, ABD'nin Belçika karşısına çıkacağı son 16 turu müsabakasında sahada yer alabileceği belirtildi.
ABD ile Belçika'yı karşı karşıya getirecek olan son 16 turu maçı, 7 Temmuz Salı günü TSİ 03:00'te başlayacak.