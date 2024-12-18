Baltık Denizi üzerinde Rus uçağı engellendi

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.



Finlandiya ve İsveç ile birlikte Baltık Denizi'nde seyir halindeki bir Rus uçağının önlendiği bilgisini paylaştı. Hollandalı Bakan uçağın süpersonik füzeler taşıdığını belirtti. Paylaşımında başka ayrıntıya yer vermedi.



Ukrayna savaşı nedeniyle NATO sınırında önlemler artırılmış durumda. Hollanda'ya ait F-35 savaş uçakları Aralık başından bu yana NATO'nun doğu sınırında devriye geziyor. Özellikle Baltık Denizi üzerinde Rus uçaklarıyla NATO uçaklarının sık sık karşı karşıya geldiği biliniyor.