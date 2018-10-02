Baltık Denizi'nde 335 kişiyi taşıyan bir feribotta yangın çıktığı bildirildi. Rus sahil güvenlik ekiplerinin olaya müdahale ettiği belirtildi.



Feribotun bağlı olduğu DFDS şirketi gemide yangın çıktığı iddialarını reddetti. Şirketten yapılan açıklamada feribottan teknik bir sorun olduğu ve bu nedenle Litvanya'nın Klaipeda limanına götürüleceği ifade edildi.

Litvanya da feribota yardım için bir helikopter gönderdiklerini açıkladı.

Litvanya ordusundan yapılan açıklamaya göre feribotun makine dairesinde meydana gelen bir patlamanın ardından yangın başladı.

Feribot Rusya ve Litvanya açıklarındaki uluslararası sularda alev aldı.

Feribotun Almanya'nın Kiel kentinden Litvanya'nın Klaipeda limanına doğru gittiği öğrenildi.

Baltık Denizi'nde 29 Eylül 1994 yılında yaşanan feribot faciasında 852 kişi hayatını kaybetmişti.