Baltık Denizi'nde gerilim artıyor: Bir haftada üçüncü kez Rus uçağı alarmı

Polonya Ordusu Operasyon Komutanlığı, Rusya'ya ait uçağın Polonya hava sahasını ihlal etmediğini ancak önceki vakalarda olduğu gibi uçuş planı bildirmediğini ve transponder cihazlarının kapalı olduğunu belirtti.



Açıklamada, “Bu hafta yaşanan üçüncü benzer olay, Rus hava unsurlarının Baltık bölgesindeki artan faaliyetlerini doğruluyor” ifadelerine yer verildi.



Eylül ayında üç Rus askeri uçağının Estonya hava sahasını 12 dakika boyunca ihlal etmesinin ve 20’den fazla Rus insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesinin ardından, NATO’nun doğu kanadındaki ülkeler hava güvenliği konusunda alarm durumuna geçmişti.

NE OLMUŞTU?



Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, Polonya Hava Kuvvetlerine ait iki adet MiG-29 savaş uçağının 28 Ekim Salı günü Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında uçuş planı sunmaksızın transponderi (iletişim cihazı) kapalı şekilde uçan İL-20 keşif uçağını engellediğini duyurmuştu.



NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler, geçtiğimiz ay Rus askeri jetlerinin Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya hava sahasını ihlal etmesinden bu yana yüksek alarma geçmiş durumda.