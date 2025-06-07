Baltık Denizi'nde tatbikat: Moskova 20 savaş gemisi gönderdi

Rusya'nın Baltık Denizi'nde başlattığı askeri tatbikat sürüyor. Moskova, bölgeye 20 savaş gemisi daha gönderdi. Gemilerden dördü, kaliber seyir füzesi fırlatma kapasitesine sahip.

25 HAVA ARACI HAZIR

27 Mayıs'tan başlayan tatbikatta, 25 hava aracıyla, karadan havaya füzeler de kullanılıyor.



Tatbikata, Rusya'nın Baltık ve Kuzey filolarından 3 bin personel katılıyor.

NATO'DAN EŞ ZAMANLI TATBİKAT



Rusya'yla eşzamanlı olarak NATO da bölgede tatbikat yapıyor. Almanya'nın liman kenti Rostock'tan yürütülen tatbikat 3 Haziran'da başladı.



"Baltops 25" tatbikatı 21 Haziran'a kadar sürecek. Tatbikat kapsamında, Baltık ülkelerinden Litvanya'ya konuşlandırılan HIMARS sistemleri denendi.



Amerikan Deniz Kuvvetleri ile Litvanya askerlerinin katıldığı tatbikatta, gerçek atış yapıldı.



Klaipeda kentinden ateşlenen roketlerle Baltık Denizi'ndeki hedefler vuruldu.

ABD'NİN AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK TATBİKATI



Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en büyük askeri tatbikatı "Defender Europe" da sürüyor.



NATO ve diğer müttefik ülkelerden yaklaşık 25 bin asker 18 Avrupa ülkesine konuşlandırıldı.



Norveç'ten Yunanistan'a Avrupa'nın doğusuna 5 binden fazla Amerikan askeri gönderildi. 27 Mayıs'ta başlayan tatbikatın son aşamasında, Yunanistan'ın kuzeyinde, Kuzey Makedonya'da ve Kosova'da eğitim tatbikatları yapıldı.



"Defender Europe", 9 Haziran'da sona erecek.

