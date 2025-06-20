Baltık Denizi'ne "yelkenli drone" konuşlandırıldı

NE İÇİN KULLANILACAKLAR?



Rusya’nın yaptırımları delmek için Çin ve Hindistan’a ham petrol taşıyan yaşlı tankerlerden oluşan gölge filosuna dair endişeler giderek artıyor.



Saildrone’lar bu gemilerin kimliklerini doğrulamak ve boru hatları veya veri kablolarına yönelik sabotajları işaret edebilecek olağandışı hareketleri tespit etmek için kullanılabiliyor.



BALTIK DENİZİ'NİN GÖZÜ KULAĞI OLACAKLAR



Danimarka Silahlı Kuvvetleri, dört saildrone'u Baltık Denizi’nde operasyonel test için konuşlandırarak deniz gözetimi ve istihbarat toplama kapasitesini artırmayı hedefliyor.



Rüzgar, güneş ve dizel yakıtla çalışan yüzen dronlar, denizde bir yıldan uzun süre kalabiliyor ancak ortalama görev süresi 100 gün. Tüm Baltık Denizi’ni kapsamak için 10 ila 20 saildrone’a ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.