Baltık ülkeleri, hava savunmasını güçlendirecek

Litvanya Ordusu’nun açıklamasına göre, iki gün süren görüşmeler sonunda taraflar; hava sahası gözetimi ve savunmasının güçlendirilmesi, deniz güvenliği ve bilgi paylaşımı, askeri lojistik sisteminin geliştirilmesi ve Baltık Savunma Hattı projesinin uygulanması konularında mutabakata vardı.

"TEK BİR EKİP GİBİ HAREKET ETMELİYİZ"

Litvanya Genelkurmay Başkanı Raimundas Vaikšnoras, “Hava ve deniz gözetimi, bilgi paylaşımı, askeri eğitim ve Baltık Savunma Hattı’nın oluşturulması gibi alanlarda tek bir ekip gibi hareket etmeliyiz” dedi.



Toplantıda ayrıca, Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi, hedef tespit mekanizmalarının iyileştirilmesi ve savunma kapasitesinin artırılması konuları da ele alındı.



Litvanya, Letonya ve Estonya arasındaki genelkurmay başkanları toplantısı her yıl dönüşümlü olarak bir başka ülkede düzenleniyor. Bu yılki toplantıya ev sahipliği Estonya yaptı.

BİR HAFTADA ÜÇ KEZ RUS UÇAĞI ALARMI



Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, bu hafta üç kez Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında uçuş planı sunmaksızın transponderi (iletişim cihazı) kapalı şekilde uçan keşif uçaklarını engellediğini duyurmuştu.



NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler, geçtiğimiz ay Rus askeri jetlerinin Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya hava sahasını ihlal etmesinden bu yana yüksek alarma geçmiş durumda.