Baltık ülkeleri, Rusya'ya giden demiryollarını sökmeyi tartışıyor

Letonya, Litvanya ve Estonya liderleri, bölgesel güvenlik ve savunma konularını ele aldıkları toplantı sonrası konuyu kamuoyuyla paylaştı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, sınır hattındaki rayların kaldırılması ihtimalinin tartışıldığını belirtti.

Karis ülkelerin durumu farklı olsa da, Orta Asya ile Avrupa arasındaki mevcut taşımacılık hatları göz önüne alındığında, olası bir sökümün ancak “eşgüdümlü şekilde yapılabileceğini” söyledi.

Karis ayrıca, konunun yeni olduğunu ve daha detaylı değerlendirme için ilgili bakanlıklara iletildiğini söyledi.

“ORTAK SAVUNMA HATTI ÖNEMLİ”

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Baltık savunma hattının güçlendirilmesi ve Polonya ile koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Nauseda, Avrupa Komisyonu’nun kısa ve uzun vadeli finansman sağlaması gerektiğini vurgulayarak, demiryolu bağlantılarından vazgeçmenin Baltık ülkelerinin yürüttüğü karşı-mobilite önlemlerinin bir parçası olacağını söyledi.

“NİHAİ KARAR ALINMADI”

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, henüz nihai bir karar alınmadığını ancak çalışmaların hükümet, ordu ve savunma uzmanlarının katılımıyla sürdüğünü belirtti.

Rinkevics'e göre sınır güvenliği yalnızca demiryollarından ibaret değil; Baltık ülkeleri ortak bir savunma alanı oluşturduğundan tüm önlemler birlikte alınmalı ve bütüncül bir paketin parçası olmalı.

EKONOMİK ENDİŞELER

Letonya Ulaştırma Bakanı Atis Svinka ise, Rusya’ya giden hatların sökülmesi hâlinde ülkenin Asya kaynaklı yükler de dahil olmak üzere tüm transit taşımacılığı kaybedeceğini söyleyerek ekonomik risklere dikkat çekti.

Letonya kurumları, yıl sonuna kadar olası sökümün ülkeye etkilerine dair ayrıntılı rapor sunacak.