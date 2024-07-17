Bangkok'ta ölü bulunan Vietnam vatandaşları siyanürle zehirlenmiş

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir otelde altı Vietnam vatandaşının ölü bulunduğu olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis, hayatını kaybedenlerden birinin olayın arkasında olduğunu ve yapılan kan testlerinde altı kişide de siyanür izine rastlandığını açıkladı.

Bangkok Büyükşehir Polis Bürosu soruşturmalar komutan yardımcısı Noppasil Poonsawas, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Ölen altı kişiden birinin siyanür kullanarak bu olaya neden olduğunu teyit etmek istiyoruz” dedi.

Poonsawas, “Altı kişiden birinin bu suçu işlediğinden eminiz” diye ekledi.



Bangkok'un Pathum Wan bölgesinde yer alan lüks otelde, dün öğle saatlerinde altı kişinin cansız bedeni bulunmuştu.

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yapılan ilk incelemeler sonucunda grubun zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.



Grubun otel için yedi kişilik rezervasyon yaptırdıkları öğrenilirken, polis soruşturmayı kayıp diğer kişi üzerine yoğunlaştırdı. Otel odasında yapılan incelemelerde, masalarda kahve ve çay bardakları bulunurken, herhangi bir kavga veya darp bulgusuna rastlanmadı.



Tayland Polis Şefi Thiti Sangsawang olayla ilgili dün yaptığı basın açıklamasında, otel odasında temizlik görevlileri tarafından ölü olarak bulunan üç kadın ve üç erkeğin Vietnam vatandaşı olduğunu doğrularken, cesetlerde herhangi bir fiziki darbe izine rastlanmadığını belirtti.

Olayda hayatını kaybeden altı kişiden ikisinin Vietnam ve ABD çifte vatandaşı olduğu kaydedildi.

