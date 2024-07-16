Bangkok'ta şüpheli olay: 6 kişi otel odasında ölü bulundu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otel odasında 6 kişinin ölü bulunduğu bildirildi. Ölüm nedeni olarak "zehirli bir madde" üzerinde durulduğu aktarıldı. Polis yetkilileri olaya dair soruşturma başlattı.

Bangkok'ta şüpheli olay: 6 kişi otel odasında ölü bulundu

medyasının yerel polise dayandırarak verdiği habere göre, üst düzey bir polis yetkilisi salı günü başkent Bangkok'un merkezindeki bir otel odasında altı kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Polis yetkilisi soruşturmanın “zehirli bir madde” üzerinde yoğunlaştığının altını çizdi.

Yetkili, altı kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğüne dair haberleri yalanlayarak ölümlerin “zehirli bir maddeyle bağlantılı” olduğunu belirtti.

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