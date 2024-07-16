Bangkok'ta şüpheli olay: 6 kişi otel odasında ölü bulundu

Tayland medyasının yerel polise dayandırarak verdiği habere göre, üst düzey bir polis yetkilisi salı günü başkent Bangkok'un merkezindeki bir otel odasında altı kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Polis yetkilisi soruşturmanın “zehirli bir madde” üzerinde yoğunlaştığının altını çizdi.



Yetkili, altı kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğüne dair haberleri yalanlayarak ölümlerin “zehirli bir maddeyle bağlantılı” olduğunu belirtti.