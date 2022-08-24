Bangladeş elektrik tasarrufu için okul ve çalışma saatlerini kısalttı

Bangladeş'te elektrik tüketimini azaltmak için okullar bir gün daha kapalı olacak. Ülkede ayrıca kamu binalarında ve bankalarda çalışma süresi bir saat azaltıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.08.2022 - 07:35

Bangladeş elektrik tasarrufu için okul ve çalışma saatlerini kısalttı

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Bangladeş'te elektrik kullanımının azaltılması için okulların bir gün daha kapalı tutulacağı bildirildi.

Bangladeş Kabine Sekreteri Khandakar Anwarul İslam yaptığı açıklamada, ülkede, halihazırda çoğu okulun cuma günleri kapalı olduğunu ve ayrıca cumartesi günleri de ders olmayacağını belirtti.

kullanımının azaltılması için kamu binalarında ve bankalarda çalışma süresinin 8 saatten 7 saate indirileceğini söyleyen İslam, özel kurumların çalışma saatlerini kendilerinin belirlemesine izin verileceğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış ülkenin ekonomisine zarar verirken, ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

Muhalefet, ülkedeki yolsuzluğu kontrol edemediği ve enerji sektöründeki kayıpları ortadan kaldıramadığı gerekçesiyle hükümeti suçladı.

Bangladeş, IMF'den 4,5 milyar dolarlık bir kredi isteyerek Sri Lanka ve Pakistan'dan sonra IMF kapısına giden üçüncü Asya ülkesi olmuştu.

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