Bangladeş mahkemesinden 114 kişiyi öldüren kararda geri adım

Yerel basında yer alan haberlere göre Bangladeş Yüksek Mahkemesi, en az 114 kişinin öldürüldüğü öğrenci protestolarına yol açan devlet memurluğu kontenjanlarının çoğunu iptal etti. Haberlere göre, mahkemenin Temyiz Dairesi, kotaları yeniden yürürlüğe koyan alt mahkeme kararını reddederek, devlet işlerinin yüzde 93'ünün kontenjan olmaksızın liyakate göre adaylara açık olmasını emretti.

ÜLKE GENELİNDE İLETİŞİM KESİLDİ



Bangladeş'te internet ve kısa mesaj hizmetleri perşembe gününden bu yana askıya alındı ve polisin gösteri yasağına karşı çıkan protestoculara uyguladığı baskı nedeniyle ülke genelinde iletişim kesildi.



Yerel medya sokağa çıkma yasağının uzatıldığını ve insanların erzak toplaması için verilen iki saatlik aranın ardından “belirsiz bir süre” daha devam edeceğini bildirdi.



İptal kararının ardından sokağa çıkma yasağına ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.