Bangladeş mahkemesinden 114 kişiyi öldüren kararda geri adım

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde şiddetli protestoların patlak vermesine neden olan devlet memurluğu kontenjanlarının çoğunu iptal etti. Mahkeme kararına göre adaylar, devlet işlerinin yüzde 93'üne kontenjan olmaksızın başvurabilecek. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ülkede perşembe gününden beri internet ve kısa mesaj hizmetleri askıda.

Bangladeş mahkemesinden 114 kişiyi öldüren kararda geri adım

Yerel basında yer alan haberlere göre Bangladeş Yüksek Mahkemesi, en az 114 kişinin öldürüldüğü öğrenci protestolarına yol açan devlet memurluğu kontenjanlarının çoğunu iptal etti.

Haberlere göre, mahkemenin Temyiz Dairesi, kotaları yeniden yürürlüğe koyan alt mahkeme kararını reddederek, devlet işlerinin yüzde 93'ünün kontenjan olmaksızın liyakate göre adaylara açık olmasını emretti.

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2018 YILINDA KALDIRILMIŞTI

Başbakan Şeyh Hasina'nın hükümeti 2018 yılında kontenjan sistemini kaldırmıştı ancak alt mahkeme geçen ay kontenjan sistemini yeniden uygulamaya koyarak protestoların patlak vermesine yol açtı.

Yetkililer Yüksek Mahkeme'nin iş kotalarıyla ilgili duruşmasına hazırlanırken hükümet sokağa çıkma yasağını uzatmıştı.

Protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmaların merkezi olan başkent Dakka sokaklarında askerler devriye geziyor.

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ÜLKE GENELİNDE İLETİŞİM KESİLDİ

Bangladeş'te internet ve kısa mesaj hizmetleri perşembe gününden bu yana askıya alındı ve polisin gösteri yasağına karşı çıkan protestoculara uyguladığı baskı nedeniyle ülke genelinde iletişim kesildi.

Yerel medya sokağa çıkma yasağının uzatıldığını ve insanların erzak toplaması için verilen iki saatlik aranın ardından “belirsiz bir süre” daha devam edeceğini bildirdi.

İptal kararının ardından sokağa çıkma yasağına ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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