Bangladeş parlamentosu feshedildi

Bangladeş Cumhurbaşkanlığı, Bangladeş parlamentosunun feshedildiğini açıkladı.



Bangladeş'te bağımsızlık savaşına katılanların aileleri dahil olmak üzere bazı kesimlere yönelik kamuda ayrılan kontenjanların kaldırılmasını talep eden öğrencilerin ülke çapında başlattıkları eylemlerde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.



Başbakan Şeyh Hasina dün istifa etmiş ve ülkeden ayrılmıştı.



Bangladeş'te protestocu öğrenci liderleri birkaç saat önce yaptıkları açıklamada parlamentonun feshedilmesi için son tarih belirlemişler ve bu tarihe uyulmaması hâlinde "sert bir program" başlatacakları uyarısında bulunmuşlardı.

