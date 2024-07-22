Bangladeş'te 147 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Bangladeş Yüksek Mahkemesi'nin devlet memurluğu kontenjanlarının çoğunu iptal etmesinin ardından ülke genelinde patlak veren şiddetli protestolar sona erdi. Protestocular Bangladeş hükümetine, başbakanın özür dilemesi ve internet bağlantısının tekrar sağlanması gibi taleplerin yerine getirilmesi için 48 saat süre verdi.

Bangladeş'te 147 kişinin öldüğü protestolar sona erdi
Bangladeş mahkemesinden 114 kişiyi öldüren kararda geri adım

Bangladeş mahkemesinden 114 kişiyi öldüren kararda geri adım

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Bangladeş Yüksek Mahkemesi, ölümcül protestolara yol açan devlet memurluğu kontenjanlarının çoğunu kaldırma kararı aldı.

Protestocular Bangladeş hükümetine, Başbakan Şeyh Hasina'nın şiddet olaylarından dolayı özür dilemesi ve kesilen internet bağlantılarının yeniden kurulması gibi talepleri yerine getirmesi için 48 saat süre verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Haziran ayında bir yüksek mahkemenin eski kotaları yeniden yürürlüğe koymasının ardından gösterilere sahne olan şehirlerde sokağa çıkma yasağına çoğu kişi uyuyor gibi görünüyordu.

Hastanelerden alınan bilgilere göre şiddet olaylarında en az 147 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, son iki gündür ilan edilen resmi tatil salı gününe kadar uzatıldı. İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan gazetecilere verdiği demeçte, “Normallik bir ya da iki gün içinde geri dönecek” dedi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ ORANLARI

Uzmanlar huzursuzluktan özel sektördeki durgun istihdam artışını, düzenli maaş artışları ve diğer ayrıcalıklarıyla devlet işlerini daha cazip hale getiren yüksek genç işsizliği oranlarını sorumlu tuttu.

Bu yıl üst üste dördüncü dönem için yemin eden 76 yaşındaki Hasina, geçmişte otoriterlik, insan hakları ihlalleri ve ifade özgürlüğü ile muhalefete yönelik baskılarla suçlanmış, hükümeti ise bu suçlamaları reddetmişti.

Yetkililer pazartesi günü ülke genelinde herhangi bir şiddet ya da olayının yaşanmadığını söyledi.

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