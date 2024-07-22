Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolara 48 saatlik ara

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, ölümcül protestolara yol açan devlet memurluğu kontenjanlarının çoğunu kaldırma kararı aldı.



Protestocular Bangladeş hükümetine, Başbakan Şeyh Hasina'nın şiddet olaylarından dolayı özür dilemesi ve kesilen internet bağlantılarının yeniden kurulması gibi talepleri yerine getirmesi için 48 saat süre verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR



Haziran ayında bir yüksek mahkemenin eski kotaları yeniden yürürlüğe koymasının ardından gösterilere sahne olan şehirlerde sokağa çıkma yasağına çoğu kişi uyuyor gibi görünüyordu.



Hastanelerden alınan bilgilere göre şiddet olaylarında en az 163 kişi hayatını kaybetti.



Hükümetten yapılan açıklamaya göre, son iki gündür ilan edilen resmi tatil salı gününe kadar uzatıldı. İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan gazetecilere verdiği demeçte, “Normallik bir ya da iki gün içinde geri dönecek” dedi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ ORANLARI



Uzmanlar huzursuzluktan özel sektördeki durgun istihdam artışını, düzenli maaş artışları ve diğer ayrıcalıklarıyla devlet işlerini daha cazip hale getiren yüksek genç işsizliği oranlarını sorumlu tuttu.



Bu yıl üst üste dördüncü dönem için yemin eden 76 yaşındaki Hasina, geçmişte otoriterlik, insan hakları ihlalleri ve ifade özgürlüğü ile muhalefete yönelik baskılarla suçlanmış, hükümeti ise bu suçlamaları reddetmişti.



Yetkililer pazartesi günü ülke genelinde herhangi bir şiddet ya da protesto olayının yaşanmadığını söyledi.



ÖĞRENCİLERİN LİDERİ HAYATINDAN ENDİŞELİ

Bangladeşli öğrenci protesto lideri Nahid İslam, başkent Dakka'da bir hastane odasında morarmış, hırpalanmış ve hayatından endişe eder bir halde yatıyordu.



Sosyoloji mezunu olan 26 yaşındaki İslam, ölümcül şiddete dönüşen devlet işlerinde istihdam kotalarına karşı gösteriler düzenleyen ana grup olan Ayrımcılığa Karşı Öğrenciler'in liderliğini yapıyor.



Grup Pazartesi günü protestoları 48 saatliğine askıya alırken, Nahid “bu kadar çok kan, bu kadar çok ölüm, bu kadar çok can ve mal kaybı” görmek istemediğini söyledi.

Nahid, “Ben ve diğer birçok arkadaşım hayatından endişe ediyor. Koordinatör arkadaşlarımdan birkaçı kayıp” diye konuştu.