Bangladeş'te 5,5 büyüklüğünde deprem: 3 kişi hayatını kaybetti
21.11.2025 09:39
Son Güncelleme: 21.11.2025 09:50
Reuters
AA, Reuters
Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 km derinlikte gerçekleşti. Reuters haber ajansı depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.
Depremin ardından vatandaşlar evlerinden dışarıya akın etti.
Reuters'in aktardığı bilgiye göre gerçekleşen depremde 3 kişi hayatını kaybetti.