Bangladeş'te 5,5 büyüklüğünde deprem: 3 kişi hayatını kaybetti

21.11.2025 09:39

Son Güncelleme: 21.11.2025 09:50

Reuters

AA, Reuters

Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 km derinlikte gerçekleşti. Reuters haber ajansı depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

 

Depremin ardından vatandaşlar evlerinden dışarıya akın etti.

Reuters'in aktardığı bilgiye göre  gerçekleşen depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

