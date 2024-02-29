Bangladeş'te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir restoranda çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Bangladeş'te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Kacchi Bhai adlı 7 katlı restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında 43 kişi hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İtfaiye ekipleri, 75 kişiyi ise yangından sağ kurtarmayı başardı.

Bangladeş'te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı - 1

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.

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