Bangladeş'te asgari ücret protestoları çatışmaya dönüştü. 500 fabrika kapandı
17.11.2026 13:08
Bangladeş'te bugün sokağa çıkan binlerce hazır giyim işçisi ile polis arasında çatışmalar yaşandı.
Bangladeş'te asgari ücret komisyonu toplantısının ertelenmesi üzerine sokağa çıkan binlerce hazır giyim işçisi ile polis arasında çatışma çıktı.
Bangladeş 'te asgeri ücret komisyonu toplantısının ertelenmesi üzerine bugün sokağa çıkan binlerce hazır giyim işçisi ile polis arasında çatışma çıktı.
Polis, maaş zammı talebiyle düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
AFP ajansının haberine gör egöstericiler ise polise tuğla fırlattı, araçları ateşe verdi ve başkent Dakka ile önemli finans bölgesi Mymensingh'i birbirine bağlayan ana otoyolu trafiğe kapattı.
İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 140 ZAM İSTİYOR
Artan gıda, barınma, ulaşım ve sağlık giderleriyle başa çıkmakta zorlanan işçiler, halihazırda 12 bin 500 taka olan aylık asgari ücretin yüzde 140 artışla 30 bin takaya (240 dolar) çıkarılmasını talep ediyor.
Sadece tek adını veren 24 yaşındaki işçi Khanom, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Fabrika sahipleri maaş taleplerimizi karşılamaya pek istekli görünmüyor. Şimdiden ayak sürüyorlar" dedi.
Bir diğer hazır giyim işçisi 28 yaşındaki Rakib de bu sabah çoğu fabrikanın açıldığını ancak eylemlerin otoyola yayılmasıyla kapatıldığını anlattı.
"Makinelerimizin başına dönmek istiyoruz" diyen Rakib, endişelerinin yenilenecek ücret teklifine yansıtılmamasından korktuklarını dile getirdi.
Rakib, "Ücret komisyonu üyelerinin taleplerimizden haberdar olup olmadığından emin değiliz" diye konuştu.
Ülkedeki 4 bin 500 fabrikadan yaklaşık 500'ü kapandı ve bu tablo işçiler arasındaki huzursuzluğu daha da körüklüyor.
Ülkenin iş yasalarındaki "iş yoksa ücret de yok" hükmü, üretimin aksadığı durumlarda fabrika sahiplerine faaliyetleri durdurma ve maaşları kesme yetkisi tanıyor.
Bangladeş'te bugün sokağa çıkan binlerce hazır giyim işçisi ile polis arasında çatışmalar yaşandı.
KOMİSYON TOPLANTISI ERTELENDİ
Hükümet, maaş zammını müzakere etmek amacıyla bu ayın başlarında işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan asgari ücret komisyonunu kurmuştu.
Bangladeş Hazır Giyim Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (BGMEA) içinden bir kaynağın AFP'ye verdiği bilgiye göre, pazartesi günü yapılması planlanan toplantı, işçileri temsil eden bir üyenin rahatsızlandığını bildirmesi üzerine ertelendi.
Komisyon, bir sonraki toplantının 23 Kasım'da yapılacağını duyurdu.
Yeni asgari ücretin aralık ayında açıklanması ve ocak ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Öte yandan BGMEA ile Bangladeş Triko Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (BKMEA), yaptıkları ortak açıklamayla ücret müzakerelerine bir an önce yeniden başlanması çağrısı yaptı.
Bugünkü protestoların ardından Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB), sanayi bölgesi genelinde yüzlerce personel görevlendirerek devriyeleri sıkılaştırdı.
Kurumdan yapılan açıklamada, "BGB karargahı durumu bir izleme biriminden yakından takip ediyor" denildi.
Güvenlik güçleri ayrıca gösterileri yakından izlemek için insansız hava araçları, yaka kameraları ve diğer cihazları kullandıklarını bildirdi.
Bangladeş'te bugün sokağa çıkan binlerce hazır giyim işçisi ile polis arasında çatışmalar yaşandı.
38 MİLYAR DOLAR GELİR YARATAN SEKTÖRDE ÜRETİM KRİZİ
Ekim ayında başlayan ve giderek büyüyen ücret protestoları, yılda 38 milyar dolar gelir yaratan ve dört milyondan fazla kişiyi istihdam eden hazır giyim sektörünü sekteye uğratma tehlikesi taşıyor.
Son aksamalar, Bangladeş hazır giyim endüstrisinin en yoğun ihracat dönemi olan Noel öncesine denk geliyor.
Yaklaşık 170 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesi, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci hazır giyim ihracatçısı konumunda.
Fruit of the Loom ve Levi Strauss dahil dünyanın en tanınmış uluslararası markaları için üretim yapan sektör, uzun süredir ücretler, çalışma koşulları ve işçi hakları etrafındaki anlaşmazlıklarla anılıyor.
Sektörün tek başına en büyük pazarı ABD olurken, ikinci pazarı Avrupa Birliği oluşturuyor.