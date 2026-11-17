Bangladeş 'te asgeri ücret komisyonu toplantısının ertelenmesi üzerine bugün sokağa çıkan binlerce hazır giyim işçisi ile polis arasında çatışma çıktı.

Polis, maaş zammı talebiyle düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

AFP ajansının haberine gör egöstericiler ise polise tuğla fırlattı, araçları ateşe verdi ve başkent Dakka ile önemli finans bölgesi Mymensingh'i birbirine bağlayan ana otoyolu trafiğe kapattı.

İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 140 ZAM İSTİYOR

Artan gıda, barınma, ulaşım ve sağlık giderleriyle başa çıkmakta zorlanan işçiler, halihazırda 12 bin 500 taka olan aylık asgari ücretin yüzde 140 artışla 30 bin takaya (240 dolar) çıkarılmasını talep ediyor.

Sadece tek adını veren 24 yaşındaki işçi Khanom, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Fabrika sahipleri maaş taleplerimizi karşılamaya pek istekli görünmüyor. Şimdiden ayak sürüyorlar" dedi.

Bir diğer hazır giyim işçisi 28 yaşındaki Rakib de bu sabah çoğu fabrikanın açıldığını ancak eylemlerin otoyola yayılmasıyla kapatıldığını anlattı.

"Makinelerimizin başına dönmek istiyoruz" diyen Rakib, endişelerinin yenilenecek ücret teklifine yansıtılmamasından korktuklarını dile getirdi.

Rakib, "Ücret komisyonu üyelerinin taleplerimizden haberdar olup olmadığından emin değiliz" diye konuştu.

Ülkedeki 4 bin 500 fabrikadan yaklaşık 500'ü kapandı ve bu tablo işçiler arasındaki huzursuzluğu daha da körüklüyor.

Ülkenin iş yasalarındaki "iş yoksa ücret de yok" hükmü, üretimin aksadığı durumlarda fabrika sahiplerine faaliyetleri durdurma ve maaşları kesme yetkisi tanıyor.