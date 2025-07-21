Bangladeş'te askeri eğitim uçağı, okul kampüsüne düştü: 20 kişi öldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.



Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.



İtfaiye yetkilileri, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğü kazada arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti.



Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 171 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Açıklamada, uçağın düzenli eğitim kapsamında havalandığı, kazanın "teknik arıza nedeniyle" meydana geldiği ve soruşturma sonunda detayların açıklanacağı aktarıldı.



Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, taziyede bulundu.



Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.



Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, hükümet, kaza nedeniyle 1 günlük yas ilan etti.

"PATLAMA SESİ DUYDUM, ARKAMI DÖNÜNDE ATEŞİ VE DUMANI GÖRDÜM"

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, olay, Dakka'nın kuzeyindeki Uttara'da bulunan Milestone Okul ve Koleji'nde yaşandı. Ordunun halkla ilişkiler departmanından yapılan açıklamada, Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait Air Force F-7 BGI eğitim uçağının yerel saatle 13.06'da kalktıktan sonra düştüğü bilgisi verildi.

Dakka'daki Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nin yanık biriminin başındaki Bidhan Sarker, bir üçüncü sınıf öğrencisinin cansız bedeninin hastaneye getirildiğini, 12, 14 ve 40 yaşlarındaki üç kişinin daha hastaneye kabul edildiğini söyledi.

Aynı zamanda okulda öğretmen olan Masud Tarik, "Çocuklarımı aldığım ve kapıya gittiğim sırada arkadan bir şey geldiğini fark ettim... Bir patlama sesi duydum. Arkama baktığımda sadece ateş ve duman gördüm" dedi.

Ülkenin geçici hükümetine liderlik eden Muhammed Yunus da kazaya ilişkin açıklamasında, kazanın sebebinin tespiti ve "her türlü yardımın sağlanması" için "gerekli önlemlerin" alınacağını söyledi.

