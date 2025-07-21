Bangladeş'te askeri eğitim uçağı, okul kampüsüne düştü: 19 kişi öldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.



Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.



Yetkililer, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğünü, kazada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Daha sonra yapılan açıklamada, can kaybının en az 19'a yükseldiği, aralarında çocukların da olduğu 50'ye aşkın kişinin yaralandığı belirtildi.



Kazada yaralananların hastaneye sevk edildiği, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

"PATLAMA SESİ DUYDUM, ARKAMI DÖNÜNDE ATEŞİ VE DUMANI GÖRDÜM"

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, olay, Dakka'nın kuzeyindeki Uttara'da bulunan Milestone Okul ve Koleji'nde yaşandı. Ordunun halkla ilişkiler departmanından yapılan açıklamada, Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait Air Force F-7 BGI eğitim uçağının yerel saatle 13.06'da kalktıktan sonra düştüğü bilgisi verildi.

Dakka'daki Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nin yanık biriminin başındaki Bidhan Sarker, bir üçüncü sınıf öğrencisinin cansız bedeninin hastaneye getirildiğini, 12, 14 ve 40 yaşlarındaki üç kişinin daha hastaneye kabul edildiğini söyledi.

Aynı zamanda okulda öğretmen olan Masud Tarik, "Çocuklarımı aldığım ve kapıya gittiğim sırada arkadan bir şey geldiğini fark ettim... Bir patlama sesi duydum. Arkama baktığımda sadece ateş ve duman gördüm" dedi.

Ülkenin geçici hükümetine liderlik eden Muhammed Yunus da kazaya ilişkin açıklamasında, kazanın sebebinin tespiti ve "her türlü yardımın sağlanması" için "gerekli önlemlerin" alınacağını söyledi.

