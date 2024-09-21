Bangladeş'te azınlıklar, etnik şiddet nedeniyle korku içinde

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te, Bengalli bir adamın linç edilmesiyle mezhepsel şiddet alevlendi.

Görgü tanıkları, çarşamvba günü Myanmar ve kuzeydoğu Hindistan sınırındaki Chittagong Hill Tracts'ta (CHT) ev ve işyerlerinin ateşe verilmesinin ardından çok sayıda etnik aileyi yerinden ettiğini söyledi.

Reuters'ın bildirdiğine göre öğrencilerin başını çektiği etnik gruplar tarafından çağrısı yapılan 72 saatlik yol ve su yolları ablukası, CHT'de çeşitli yerli kabile gruplarına ev sahipliği yapan Khagrachhari, Rangamati ve Bandarban'ın üç dağlık bölgesinde devam ediyor.



Protestocular, perşembe günü tırmanan ve etnik azınlıklardan en az dört erkeğin ölümüne yol açan huzursuzluktan sorumlu olanların cezalandırılmasını istiyor.

Khagrachhari ve Rangamati'deki birçok aile, geride yanan evler ve işyerleri bırakarak kaçtı.



Ordu, polis ve Bangladeş Sınır Muhafızlarının yoğun devriyelerine rağmen bölge sakinleri tedirgin.



Chittagong Range Polisi Genel Müfettiş Yardımcısı Ahsan Habib, “Gergin bir durum hüküm sürüyor. Polis ve güvenlik güçleri ortaklaşa devriye geziyor, umarız barış yakında yeniden sağlanır” açıklamasını yaptı.

