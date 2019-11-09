Bangladeş'te Bulbul kasırgası 74 kilometre hızla yaklaşıyor (400 bin kişi tahliye edildi)

Afet Yönetimi Bakanlığı Sekreteri Şah Kemal, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 400 bin kişi tahliye edildi ve 14 bölgede bulunan 1,8 milyon kişiyi barınaklara taşımak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Hava tahmini yetkilileri, saatte 74 kilometre rüzgar hızına ulaşan Bulbul Kasırgası'nın ülkenin güney ve güneybatı sahillerini vuracağını, rüzgar hızının ara ara saatte 150 kilometreye çıkacağını ve kasırgadan en fazla etkilenmesi beklenen bölgenin dünyanın en büyük mangrov ormanına sahip Khulna olacağını açıkladı.



- Kasırganın tehlike seviyesi, 4'ten 10'a yükseltildi



Acil Sağlık Operasyon Merkezi yetkililerinden Ayşe Akter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasırganın tehlike seviyesinin son 24 saatte, 4'ten 10'a yükseltildiğini ifade etti.



Alınan önlemler kapsamında 50 binden fazla gönüllü ve kıyı bölgelerinde yaklaşık 1600 sağlık ekibi hazırda bekletiliyor ve 5 bin civarında barınak hazır hale getirildi. Kasırga nedeniyle Chittagong ve diğer bölgelerde, halk hoparlörlerle uyarıldı, Cox's Bazar'da turistlerden otellerinden çıkmamaları istendi. Tüm sağlık personelinin izinleri de iptal edildi.



Chittagong dahil Bangladeş'in ana limanlarında tüm faaliyetler askıya alındı, balıkçı teknelerine denize açılmamaları tavsiyesinde bulunuldu.



Yetkililer, kıyı kesimlerindeki bazı bölgelerin oluşacak büyük dalgalar sebebiyle sular altında kalmasının muhtemel olduğunu belirtti.



Yerel yönetimler de okul ve camilerin sığınak olarak kullanılması talimatı verdi.



Kasırga, Hindistan'ın Batı Bengal ve Odisha eyaletlerini de vurdu. Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen afet ve kazalarda iki kişi hayatını kaybetti.